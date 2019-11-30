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TANAP'ta tarihi açılış bugün

TANAP'ta tarihi açılış bugün

TANAP’ta bugün tarihi gün. Azeri gazı Anadolu topraklarından geçerek, Avrupa’ya ulaşacak. Bu hatla AB ülkelerine toplam 10 milyar metreküp doğalgaz sağlanacak. 

Osman Nuri CERİT

‘Enerjinin İpek Yolu’ olarak adlandırılan TANAP projesinde bugün tarihi bir gün... TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış töreniyle birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak. Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak tören İpsala’da düzenlenecek. 

BAŞKAN ERDOĞAN KATILIYOR 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törene 7 ülkeden de üst düzey katılım olması bekleniyor. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı  Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis katılacak.

20 İLDEN GEÇTİ, SINIRA GELDİ 

Boru hattı, Türkiye’de 20 ilden geçti. TANAP, 10 milyar metreküp doğalgazı Avrupa’ya, 6 milyar metreküp gazı ise Türkiye’ye olmak üzere toplam 16 milyar metreküp gaz taşıyacak.


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