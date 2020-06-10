Tamamlayıcı Emeklilik sistemi araştırmalar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler.” Şeklinde konuştu. Konu üzerine vatandaşlar “Tamamlayıcı Emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı Emeklilik sistemi ne zaman başlar?” sorusuna yanıt arıyor. Sistem hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Yeni sistem BES sisteminin yenilenmiş hali olarak sunulacak. Gündemde, çalışanların emeklilik hesabına iş verenlerin de katkıda bulunması var. Yeni sisteme geçişin öncelikli amacı tasarrufların artmasını sağlamak. Artan tasarruf da sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finansal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

“60 ila 100 milyar TL büyüklük sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sistemi, sosyal tarafların mutabakatıyla kurularak, özellikle sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak”

ERDOĞAN’DAN TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Erdoğan tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlattıklarını da belirterek şunları söyledi: “2022’de devreye sokacağız. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye’nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.” Erdoğan, esnafa, küçük işletmelere, yatırımcılara üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacakları bir sistem kuracaklarını ifade etti