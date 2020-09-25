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  • Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak: Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
25 Eylül 2020 Cuma 09:40 | Son Güncelleme:

Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak: Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak: Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
DHA

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde çalışmalar tam gaz sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 74'ü tamamlanırken, tünel sayesinde Gümüşhane ile Trabzon arasındaki mesafe 40 dakika kısalacak.

Her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğuna sahip çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı.

DHA'da yer alan habere göre, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak.

SÜRE 40 DAKİKA KISALACAK

Çift tüplü Zigana Tüneli, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT SÜRÜYOR

Yeni Zigana Geçidi’nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, çalışmaların 24 saat devam ettiğini bildirdi.

Bölge ve Gümüşhane için çok önemli bir proje olan Zigana Geçidi projesinin yüzde 74’ü tamamlandığını aktaran Taşbilek, "Bu projeyi ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve yüklenici firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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