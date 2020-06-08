'Tamamen durmadık bir adım öne geçtik'

EMİN PAZARCI



ÇİFTÇİYİ MUAF TUTTUK TARIM İHRACATI ARTTI



Korona sürecinde Türkiye çarkları tamamen durdurmayarak bir adım öne geçtiğini kanıtladı. Tüm dünyada hayat dururken Türkiye’de özellikle altyapı yatırımları ile tarım faaliyetleri devam etti. Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajı’ne törene giderken uçakta AKŞAM’a konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan bu iki alanda yürek ferahlatıcı açıklamalar geldi.

HIZLI TOPARLANIRIZ

Her iki Bakan da yeni döneme Türkiye’nin birkaç adım önde girdiğini ortaya koydu. Bakan Pakdemirli “Pandemi dünyayı etkiledi, ama biz etkilenmedik. Bu süreçte ihracatı artan tek sektör tarım oldu. Türkiye daha hızlı toparlanır” dedi.

MUHALEFET DE TAKDİR EDİYOR



Pakdemirli “Cumhurbaşkanımıza ‘Üreticiyle bir sıkıntı var’ desek, ‘Gidin halledin’ diyor. Üreticiye bu desteğe rağmen, yalan kolay satılıyor. Buna muhalefet de alet oluyor. Muhalif vekilleri arayıp anlatınca kendileri de takdir ediyor” dedi.

RAFLARI DOLDURDUK, GÜVEN GELDİ



Pakdemirli şunları söyledi: “Sektörü iyi yönettik. Tarım çalışanlarını bütün yasaklardan muaf tuttuk. Sağlıkla birlikte gıda sektörünü de erteleyemezdik. ABD, Çin ve İtalya’da yaşananları yaşamadık. Onlar tüketici psikolojisini iyi yönetemediler. Bizde ise oralarda olduğu gibi raflar boşalmadı. Pandemiden günler önce özel sektör yöneticileri ile bir araya gelerek ‘stoklarınızı artırın’ dedim. Çünkü eninde sonunda Türkiye’ye gelecekti, biz hazırlıksız yakalanmadık. Tüketiciye güven aşıladık, iyi bir sınav verdik.”

İDDİALI PROJELERLE İLK 10 İÇİN HAZIRLANIYORUZ



Virüs sürecinde Türkiye şantiyelerin kapısına kilit vurmadı. Bu dönemde altyapı yatırımları devam etti. Hatta birçok açılış ve temel atma töreni yapıldı. Önceki gün Yusufeli Barajı’ndaki törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye’nin salgın sürecini çok iyi değerlendirdiğini belirterek “Bizim şantiyelerimizde yüz binlerce kişi çalışıyor. Gerekli tedbirler alındı, hiçbir şekilde kapanan ve karantinaya alınan şantiyemiz olmadı. Dünyada sistem kapandı, herkes evine hapsoldu, ama bizde hiçbir şey durmadı. Normal zamanda yapılan işlerden bir fark olmadı. Her konuda iddialı projelere imza atıyor, her konuda ilk 10’a girmeye çalışıyoruz” dedi.

YATIRIMLAR DURMADI



Karaismailoğlu şunları söyledi: “Şu anda trenlerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Uçaklarda da normale dönüş belli bir zaman alacak. Ekonomimiz zarar görseydi, hazirandaki ulaşım yatırımları çok büyük zarar görürdü. Yatırımlar devam ediyor. Vatandaşın pandemi sürecinde hareketli olması için bir zam da gelmeyecek.”

İZMİR-ANTALYA ÜÇ SAATE İNİYOR



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya’yı birbirine bağlayacak otoyol projesinde, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesine 11 Haziran’da çıkılacağını duyurdu. Karaismailoğlu “Otoyolların tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometre otoyolla 3 saate inecek” dedi. Karaismailoğlu, daha önceki ihalenin iptal olduğunu anımsatarak projenin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacağını bildirdi.