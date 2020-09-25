Talep yüksek, yeni projeden her isteyen ev alamayacak

Son olarak Zeytinburnu sahilinde bulunan Büyükyalı projesine imza atan Özak GYO, yeni projelerinde kendi adıyla markalaşma yoluna gidiyor. Şirketin Özak markalı ilk projesini ise Göktürk’te hayata geçiyor. 22 dönümlük, ormanlarla çevrili bir arazide yükselecek Özak Göktürk, en fazla beş kat yüksekliğindeki binalardan oluşacak. Projede farklı büyüklüklerde toplam 157 konut bulunduğunu ifade eden Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, projeye heniz satış başlamadan yoğun bir talep olduğunu ifade etti. Akbalık, daire sayısının da az olması sebebiyle satış konusunda çok seçici davranacaklarını ifade etti.

‘TERZİ DİKİMİ’ TASARLADIK



Akbalık, şöyle konuştu: “Bu projeyi tasarlarken tüketicilerin sesini, beklenti ve ihtiyaçlarını derinlemesine bir şekilde dinledik, kapsamlı bir saha çalışması yaptık. Ve ‘terzi dikimi’ bir anlayışla tasarladık. Projede 2+1’den 5.5+1’e kadar her beklentiye uygun yaşam alanları kurgulandı. Önceliğimiz ise özlediğimiz huzurlu, keyifli, güvenli, insanın ruhunu besleyen mahalle atmosferini yeniden canlandırmak oldu.”

METREKARE FİYATI 18 BİNDEN BAŞLIYOR



ÖZAK GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise, lansman dönemine özel metrekare fiyatının 18 bin lira seviyesinden başladığını söyledi. Keresteci, “Proje arazisinin, Özak GYO’nun portföyüne 3 yıl önce katılmış olması, özellikle lansman dönemindeki satış fiyatlarımız konusunda bize önemli bir hareket alanı yaratıyor” diye konuştu.

PANDEMİ STANDARTLARINI SALGIN ÖNCESİ ÖNGÖRDÜK



Pandeminin insanların konuttan beklentilerini tamamen değiştirdiğini, doğayla iç içe olmak, yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, bahçeye açılan geniş evlerde zaman geçirmek gibi beklentilerin öne çıktığını anlatan Akbalık, şöyle konuştu: “Bu değerlere sahip olurken yaşamın özünden koparak tamamen içimize kapanmayı ise hiç istemedik. İşte Özak Göktürk bu noktada çok önemli. Çünkü daha ortada pandemi yokken, ‘insanı insan yapan’ değerlerle birlikte renkli bir sosyal yaşam düşüncesiyle tasarlanmış bir proje. Yani özetle salgın öncesinde de tüketicilerin beklenti ve taleplerinin bu yönde şekilleneceğini öngörüyorduk. Pandemi sadece bu talebi çok daha güçlü ve hızlı bir hale getirdi.”