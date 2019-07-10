Talep buharlaşmadı konutta stok 2 yılda erir
GYODER Başkanı Yetgin, ayda 84 bin konut satıldığını belirterek, “İnşa halindeki stok iki yılda eriyecek” dedi.
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, bitmiş ve yapımı süren konut stokunun iki yıl içerisinde erimesini beklediklerini ifade etti. Yetgin, “İlk 5 aydaki ortalamayla yıl sonu satış adedinin 1 milyonu bulmasını bekliyoruz. Yıllık yaklaşık 900 bin adet konut satışına ulaşılmasıyla, bitmiş konut stoku bir yılda, inşa halindeki konut stoku da 2 yılda eriyecektir” dedi. Yetgin, şöyle konuştu: "İhtiyaç duyulan yabancı fonların Türkiye’ye gelmesinin yolunu açmalıyız."
Konuta yatıran kazandı
Geçmişte de faizlerin yüksek olduğu zamanlar olduğunu, bu dönemde birikimini konuta yatıranların kârlı çıktığını hatırlatan Yetgin, “Görüyoruz ki talep buharlaşmıyor” dedi.