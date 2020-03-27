Talep 14 günde 5 katına çıktı

Kamu kurumları, özel şirketler kademeli olarak evden çalışmaya geçti. Evlerinden çıkmayan milyonlarca tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticarete yüklendi. Özellikle gıda ve hijyen ürünlerinde 14 günde 4-5 katlık bir talep artışı oldu. Şirketler operasyonlarının önemli bir bölümünü e-ticaret departmanlarına kaydırdı.