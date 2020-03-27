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  3. Talep 14 günde 5 katına çıktı

Talep 14 günde 5 katına çıktı

Talep 14 günde 5 katına çıktı

Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılması ve Türkiye'de de etkisini güçlü şekilde göstermesinin ardından çok sayıda yeni önlem devre girmeye devam ediyor.

Kamu kurumları, özel şirketler kademeli olarak evden çalışmaya geçti. Evlerinden çıkmayan milyonlarca tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticarete yüklendi. Özellikle gıda ve hijyen ürünlerinde 14 günde 4-5 katlık bir talep artışı oldu. Şirketler operasyonlarının önemli bir bölümünü e-ticaret departmanlarına kaydırdı.


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