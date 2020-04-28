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Takasbank'ın faaliyet alanı genişletildi

Takasbank'ın faaliyet alanı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), taşıt alım satım bedelinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) aracılığıyla ödenebilmesine ve Takasbank'ın tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilmesine onay verdi.

TCMB'nin, Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararlar doğrultusunda taşıt alım satım bedeli Takasbank aracılığıyla ödenebilecek. Öte yandan Takasbank, tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilecek.


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