Tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nereden öğrenilir? Emekli tahsis no sorgulama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin erkenden yatırılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Nisan ayı içerisinde yatırılacağı duyurulan emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin tahsis numaralarına göre 7-11 Nisan tarihleri aralığında ödeneceğini açıkladı. Peki, tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir? sorusunun yanıtı haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

“Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz”

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.

TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK’nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.