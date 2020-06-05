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  3. Tahincioğlu da dev kampanyaya katıldı
05 Haziran 2020 Cuma 03:48 | Son Güncelleme:

Tahincioğlu da dev kampanyaya katıldı

Tahincioğlu da dev kampanyaya katıldı

Emlak Konut GYO güvencesiyle Tahincioğlu tarafından hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri de, Emlak Konut GYO'nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyası kapsamına girdi.

Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler, ödemlerine 3. yılda başlayabilecek. Yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirim imkanı da bulunan kampanyada isteyenler ödemelerini 24 ay erteleyerek 180 ay 0.79 vade farkı avantajından da faydalanabilecekler. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, normalleşme süreci ve konut faizlerindeki indirimlerin etkisiyle sektörde olumlu dalgalar görmeye başladıklarına dikkat çekti.

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