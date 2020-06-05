Tahincioğlu da dev kampanyaya katıldı

Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler, ödemlerine 3. yılda başlayabilecek. Yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirim imkanı da bulunan kampanyada isteyenler ödemelerini 24 ay erteleyerek 180 ay 0.79 vade farkı avantajından da faydalanabilecekler. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, normalleşme süreci ve konut faizlerindeki indirimlerin etkisiyle sektörde olumlu dalgalar görmeye başladıklarına dikkat çekti.