  • $7,966
  • 9,4433
  • 487.315
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
25 Ekim 2020 Pazar 23:49 | Son Güncelleme:

Suudi boykotu dikiş tutmadı

Suudi boykotu dikiş tutmadı

Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine karşı yaklaşık 1 yıldır devam eden boykot çağrıları son açıklanan dış ticaret verilerine yansımadı. Şimdi gözler bir sonraki ayın verilerine çevrildi.

Bir yılı aşkın süredir Suudi Arabistan’dan Türk ürünlerine karşı boykot yönünde yapılan çağrılar Suudiler tarafından en son açıklanan verilere yansımadı. Reuters’in haberine göre Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye’den ithalatın temmuzdaki 693.4 milyon riyal düzeyinden ağustosta 833.6 milyon riyale (222.28 milyon ABD Doları) çıktığını duyurdu.

HALK REDDEDİYOR

Suudi yetkililer bir süredir Türk mallarına gayrıresmi boykot uyguluyor. Boykot çağrıları son aylarda daha da artmıştı. Uzmanlar asıl bu aylardaki değişime bakmak gerektiğini ifade ederken ekim ayı dış ticaret verisinin önemli gösterge olduğunu belirtiyorlar.

Bu arada Suudi Arabistanlı tüketicilerin, sosyal medyadaki paylaşımlarından Türk ürünlerini boykot etmeyi reddettikleri anlaşılıyor. Suudi Arabistanlılar Türk ürünlerine alternatif olarak düşünülen BAE’den ithal edilecek özellikle gıda ve sigara gibi ürünleri kaliteli bulmuyor. 

KATAR MARKETLERİNDE TÜRK ÜRÜNLERİNE DESTEK

Suudi yöneticilerin boykot çağrılarına karşılık, Katar’daki büyük marketler zincirlerinden “Al Rawnak”ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası başlattı. Kampanya, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü. Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini “Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması” şeklinde açıkladı. 

<p>İstanbul Kağıthane'deki bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri

Kağıthane'de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.