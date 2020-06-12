Sütte teşvik mayası tuttu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre aynı dönemde süt işletmelerinde üretilen içme sütü ise yüzde 11.9 artarak 569 bin tona yükseldi. Yaşanan artışta hayvancılığa son 18 yılda verilen destek kaleminin 4’ten 10’a çıkarılmasının yanında sadece hibe olarak 38.4 milyar lira ödeme yapılması etkili oldu. Ayrıca 2018 yılında bakanlık hem üretici hem de sanayiciyi kollayarak çiğ süt bedellerinde ciddi bir regülasyon yaptı.

DÜNYADA 8. OLDUK

Bunun sonucunda ise Türkiye süt üretiminde dünyada 8’inci sıraya çıkarken süt ve süt ürünleri ihracatında da net ihracatçı konumunu güçlendiriyor. Geçen yıl süt ve süt ürünleri ihracatı yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşındı. Bugün 111 ülkeye yapılan ihracatın daha da artması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ay başında yaptığı açıklamada Çin’in de Türk süt ve süt ürünlerine vize verdiğini, 54 tesisin bu ülkeye ihracat yapabileceğini duyurmuştu. Pakdemirli ayrıca kaliteli süt üretiminin ilave primle teşvik edileceğini söylemişti. Türkiye’de halen 1 milyon aile süt üretimiyle uğraşıyor. 2002’de 122 kilogram olan tüketim ise 2019 yılında 276 kilograma çıkarken bu rakamın koronavirüs nedeniyle bu yıl artması bekleniyor.

AFETZEDE ÇİFTÇİYE 700 MİLYON LİRA ÖDEME



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait 4,3 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini söyledi. Pakdemirli tarım sigortaları kapsamında üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini bildirdi.