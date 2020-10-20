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20 Ekim 2020 Salı 23:59 | Son Güncelleme:

Sürüsünü kurt kapan aileye koyun hediye

Sürüsünü kurt kapan aileye koyun hediye

Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde sürüsüne kurt saldıran çiftçi aileye 21 koyun ve yem hediye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Ekim’de kurt saldırması sonucu 21 koyunu telef olan Nigar-Kadir Sarıot çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi.

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Bolu Valiliği’yle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine, 21 küçükbaş hayvan teslim edildi. Ayrıca yine 250 kilogram arpayla 15 balya ot da aileye verildi.

Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında İzmir’den telefonla arayarak Nigar Sarıot ile görüntülü konuştu. Pakdemirli, “Siz üzülmeyin, sadece üretime devam edin. Bir tek ricam var. Bunların sayısını 60 çıkarın” diye konuştu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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