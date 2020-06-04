Sur'dan kredi paketine % 20 indirimle destek

Özellikle sıfır ve birinci el konutlar için avantajlı olan kampanyada 15 yıla varan vadeyle ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanacak.

İLK 12 AY TAKSİT YOK

Kampanya Sur Yapı’nın tüm projelerinde geçerli olacak. Kampanya dahilinde kişi başına verilecek kredi miktarı İstanbul projelerinde azami 750 bin TL olacak. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 20 peşinat uygulanacak ve 80’lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmeyecek. Antalya Projesi’nde ise kredi miktarı azami 500 bin TL olacak. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve kalan yüzde 90’lık kısım ise 0.64 faiz uygulanarak 180 ay vadeyle taksitlendirilecek.