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  3. Sur Yapı'dan sağlık çalışanları için özel indirim
12 Haziran 2020 Cuma 01:00 | Son Güncelleme:

Sur Yapı'dan sağlık çalışanları için özel indirim

Sur Yapı'dan sağlık çalışanları için özel indirim

Kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kredi paketine tüm projelerinde geçerli ‘Rahat bi Nefes Al' kampanyasıyla destek veren Sur Yapı, pandemiyle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarını unutmadı.

Sur Yapı, ‘rahat bi nefes’ almamızı sağlayan sağlık çalışanlarına kampanyanın avantajlarına ilave 15 bin liraya varan ek indirim açıkladı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, şunları söyledi:

BÜYÜK FEDAKARLIĞA TEŞEKKÜR

“Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız kampanyamızın adı ‘Rahat bi Nefes Al’ oldu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösterip bizlere rahat bir nefes aldıran sağlık çalışanlarımıza kampanya içerisinde özellikle teşekkür etmek istedik. Onlar için İstanbul’da uyguladığımız yüzde 20 ve Antalya’da uyguladığımız yüzde 10 büyük indirimimize ilave olarak 15 bin TL’ye varan ek indirimler yaptık.”

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