Süper yatlar rotayı Türkiye'ye kırdı

Avrupa ülkelerinin yeni bir Kovid-19 dalgasından kaçınmak için kısıtlamaları yeniden uygulamaya almaları ile beraber ultra zenginler her zaman gittikleri dinlenme bölgelerini değiştiriyorlar. Bloomberg News’e şu an 63 mega yat Türkiye’ye doğru yola çıkmış durumda ve bu rakam 2017’den bu yana en yüksek rakam. Türkiye uzun zamandır Rus tatilcilerin favori mekanı konumundaydı. Alınan bilgiye göre Kovid-19’a karşı güvenli cennet olarak görülen Türkiye temmuzdan itibaren süper yatları çekmeye başladı. Aynı şekilde Hırvatistan ve Yunanistan da 3 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda. Süper yatlar gittikleri dinlenme bölgelerinde büyük harcama yapıyorlar. Önceki gün de Bodrum’a gelen mega yat Scheherazade’ye, tankerlerle 460 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Lüks yat toplam 3 milyon liralık yakıt ve gıda almıştı.

Türkiye’ye gelen yatların en çok uğradığı yer Bodrum. İlçeye önceki gün de mega yat Scheherazade gelerek 3 milyon liralık yakıt ve gıda almıştı.