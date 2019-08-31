Süper teşvik yatırımları ilk meyvesini verdi: İthal gübrenin yarısı Mardin'de üretilecek 

Süper teşvik olarak bilinen ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ kapsamında yatırımı gerçekleştirilen ve Doğu’nun en büyük özek sektör yatırımı olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Tesisleri tam kapasite üretime başladı. 1.2 milyar dolar yatırım bedeliyle tamamlanan fabrikayı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Bu fabrika ithal edilen gübrenin yarısını üretecek ve Türkiye ekonomisine kazandıracak” dedi. İlk etapta Türkiye’deki gübre pazarının yüzde 20’sine sahip olacak fabrika yılda 500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre türevleri üretilecek.

1500 KİŞİYE İSTİHDAM

Bin 500 kişinin istihdam edildiği tesiste incelemelerde bulunan Bakan Turhan Mardin için büyük önem taşıyan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde bölgedeki fosfatın yanı sıra ülkenin farklı yerlerindeki madenlerde çıkan atık maddelerin de işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Bakan Turhan, söz konusu fabrikadaki gübre üretiminin ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya değinerek, şöyle konuştu: “Dışarıdan döviz verip ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50’si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar.”

600 MİLYON DOLARLIK KATKI

Diğer maden üretilen tesislerdeki atık malzemenin bir kısmının içindeki bakır, kobalt, gümüş ve demir gibi önemli metallerin de bu tesiste sanayiye kazandırılacağına dikkat çeken Turhan, “Özetle bu tesis ülkemize yılda 600 milyon dolarlık bir ithal malı, mamulü kazandırmış oluyor” dedi.

DEMİRYOLU YIL SONUNDA HİZMETE GİRİYOR

Turhan, tesise işlenecek ürünlerin taşınmasını sağlayacak demir yolunun da yıl sonu hizmete gireceğini kaydetti. Yapım aşamasında 22 ülkeden 285 mühendisin Mazıdağı’nda Türk mühendislerle birlikte çalıştığı son teknolojinin kullanıldığı tesis, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı. Aynı zamanda Türkiye’de hammaddeleri aynı yerde üretilen tek gübre tesisi konumunda olan Mazıdağı Gübre Fabrikası’nda hammaddenin yüzde 90’ı yurt içinden sağlanırken, ihtiyacı olan elektriği de kendisi üretiyor.