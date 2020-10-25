MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı 25 Ekim 2020: Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Toplamda 6 topun çekileceği Süper Loto'da 31.248.681 TL devir tutarı bulunuyor. Noter huzurunda gerçekleşecek olan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanırken MPİ ve Sisal Şans yetkilileri bulunuyor. 25 Ekim MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı..

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü, Sisal Şans ve noter heyeti huzurunda düzenleniyor. Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI NASILDI?

22 Ekim Perşembe Süper Loto sonuçları : 02, 04, 15, 28, 36, 52

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez