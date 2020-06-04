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  3. Süper Loto sonuçları 4 Haziran 2020 belli oldu! MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası...
04 Haziran 2020 Perşembe 21:21 | Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları 4 Haziran 2020 belli oldu! MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları 4 Haziran 2020 belli oldu! MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından saat 21.15'te açıklandı! Süper Loto 4 Haziran 2020 sonuçları kolay yoldan para kazanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişi dileyenler ‘millipiyango.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Haberimiz içerisinden Süper Loto sonuçları 4 Haziran 2020 şanslı rakamlarına ulaşabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto 4 Haziran 2020 sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri gerçekleştirilen çekilişe kolay yoldan para kazanmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. Ankara Kızılay’da düzenlenen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden MPİ Süper Loto 4 Haziran 2020 sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 HAZİRAN 2020

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Ankara Kızılay'daki binada düzenlenen çekilişin sonuçları 'mpi.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte şanslı numaralar...

4 Haziran Süper Loto sonuçları: 02, 24, 28, 35, 44, 48

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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