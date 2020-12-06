6 Aralık 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

6 Aralık 2020 Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından bugün açıklanacak. Sisal Şans ve noter yetkililerinin de katıldığı 6 Aralık Süper Loto çekilişi, MP TV canlı yayınını üzerinden izleyenlere sunulacak. Bugün devren büyük ikramiye rakamı 17.842.162 TL olarak belirlendi. Çekilişte, 1'den 60 kadar sıralı toplar arasından çekilen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MPİ Süper Loto sonuçları 6 Aralık 2020 bilet sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafında, noter huzurunda bu akşam saat 21:30'da çekilecek.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 ARALIK 2020 SORGULAMA EKRANI

GEÇEN ÇEKİLİŞİN ŞANSLI RAKAMLARI

Süper Loto sonuçları 3 Aralık Perşembe: 02, 12, 19, 29, 42, 60

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez