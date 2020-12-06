6 Aralık 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!
6 Aralık 2020 Süper Loto sonuçlarına bu akşam erişilecek. Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonuçlarını her salı, perşembe ve pazar günleri resmi hesabı üzerinden açıklıyor. Büyük ikramiye tam 17.842.162 TL tutarı ile sahiplerini bekliyor. 1'den 60 kadar sıralı toplar arasından çekilen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olmaya hak kazanıyor. Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MPİ Süper Loto sonuçları 6 Aralık 2020 bilet sorgulama ekranı...
6 Aralık 2020 Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından bugün açıklanacak. Sisal Şans ve noter yetkililerinin de katıldığı 6 Aralık Süper Loto çekilişi, MP TV canlı yayınını üzerinden izleyenlere sunulacak. Bugün devren büyük ikramiye rakamı 17.842.162 TL olarak belirlendi. Çekilişte, 1'den 60 kadar sıralı toplar arasından çekilen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MPİ Süper Loto sonuçları 6 Aralık 2020 bilet sorgulama ekranı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?
Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafında, noter huzurunda bu akşam saat 21:30'da çekilecek.
MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 ARALIK 2020 SORGULAMA EKRANI
GEÇEN ÇEKİLİŞİN ŞANSLI RAKAMLARI
Süper Loto sonuçları 3 Aralık Perşembe: 02, 12, 19, 29, 42, 60
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez