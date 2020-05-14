Süper Loto 14 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı? Süper Loto ne zaman çekilecek?

Süper Loto sonuçları bugün yoğun olarak araştırılıyor. Şans oyunu severler “Süper Loto ne zaman çekiliyor? sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Süper Loto’da son 5 çekilişten kalma 9.319.872,72 TL devir tutarı bulunuyor. Peki, Süper Loto 14 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...



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SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21.15’te Ankara Kızılay’da gerçekleştirilecek çekiliş sonrası belli olacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

7 Mayıs sonuçları: 12, 15, 28, 29, 37, 42

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez