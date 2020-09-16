Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Suna Kıraç'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kurulan çadırda taziyeleri eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç kabul etti.

İŞ DÜNYASI KATILDI



Cenazeye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı’nın da aralarında olduğu çok sayıda iş insanı katıldı. Kıraç’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

AİLEYE AİT OSMANLI SANCAĞI ÖRTÜLDÜ



Suna Kıraç’ın tabutunun üzerine, Vehbi Koç, kızı Sevgi Gönül ve Mustafa Koç’un cenazelerinde de kullanılan, aileye ait Osmanlı Sancağı örtüldü. Sancağın üzerinde, “Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur/Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir” yazdığı belirtildi.