'Sulu tarım'la ekonomiye bu yıl 2.8 milyar lira katkı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulanan arazilerdeki tarımsal üretimle ülke ekonomisine toplam 2 milyar 888 milyon 247 bin liralık katkı sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis’te yer alan verimli araziler suyla buluşturuluyor.

EN MODERN SİSTEMLER

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ’nin, yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazancını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve en yüksek tasarrufu sağlayan yağmurlamayla damlama sulama sistemlerini tercih ettiklerini aktaran DSİ Genel Müdürü Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiğini kaydetti.

HALK REFAHA KAVUŞTU

Aydın, sulama sistemleri sayesinde geliri artan yöre insanının refaha kavuştuğunu dile getirerek, “Modern sulama yöntemleriyle tarımsal üretimde verimin yükselmesi, üretim deseninin çeşitlenmesi çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için kırsaldan şehirlere göçü önlüyor” değerlendirmesinde bulundu.

TASARRUF ORANI %65’E ULAŞTI

Yağmurlamada yüzde 35, damlama sulamada ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığına işaret eden Aydın, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis’te mayıs ayında başlayan sulama sezonunun 1 Ekim tarihinde sona erdiğini anımsattı. DSİ Genel Müdürü Aydın, “Bu illerde toplam 3 milyon 551 bin 189 dekar tarım arazisi sulandı. Güneydoğu’da yapılan sulu tarımla 2019 yılında 2 milyar 888 milyon 247 bin lira ekonomiye katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA ŞANLIURFA’DA

Şanlıurfa ve ilçelerinde bu yıl 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisi sulanarak 2 milyar 228 milyon 247 bin liralık katkı sağlandığını aktaran Aydın, “En fazla sulama Şanlıurfa’da yapıldı. Diyarbakır’da 2019 yılı sulama sezonunda 223 bin 197 dekar tarım arazisi sulandı. Bu sayede bu yılın birim fiyatı ile ülke ekonomisine 313 milyon lira katkı oldu” şeklinde konuştu.

ARAZİ MİKTARI HIZLA ARTIYOR

Bölgedeki arazilerin hızla suyla buluşturulduğunu, sadece Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması ikinci kısım şebeke inşaatının tamamlanmasıyla toplam 191 bin 650 dekar arazide sulu tarım yapılacağını dile getiren DSİ Genel Müdürü Aydın, projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 99’a ulaştığını, projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla 2019 yılı fiyatlarıyla 120 milyon 616 bin 844 lira gelir artışı olacağını kaydetti.