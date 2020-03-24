Şubatta turist sayısı yüzde 3.7 arttı

Türkiye’de koronavirüs vakası görülmeden önceki son ayda ülkeye gelen turist sayısı geçen yıl şubata göre yüzde 3.76 artarak 1 milyon 733 bine yükseldi. İtalya’dan şubatta 17 bin 305, Fransa’dan 44 bin 930 turist Türkiye’ye geldi. Koronavirüsün merkezi Çin’den şubatta gelen turist sayısı 5 bin 644’e inerken bir diğer salgınla mücadele eden İran’dan 97 bin 547 kişi giriş yaptı. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerden Almanya’dan şubatta gelen turist sayısı yüzde 19,06, Gürcistan’dan gelen yüzde 10.12 artış gösterdi.

ÇİN DÜŞTÜ İRAN YÜKSELDİ



Türkiye, 3 Şubat’tan itibaren Çin ile 23 Şubat’tan İran ile 29 Şubat’tan itibaren Güney Kore ve İtalya’ya uçuş yasağı getirmişti. Çin’den gelen turist yüzde 81.84 düştü ve 5 bin 644’e geriledi. İran’dansa yüzde 11.48 artışla 97 bin 547’ye çıktı.