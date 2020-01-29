Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı kira zam oranı için gözler TÜİK'te..

Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı mal sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıiçin geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan TÜFE oranlarına göre kiraya zam yapılacak. Şubat ayında sözleşmesi yenilecek olan kiracılar Şubat 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

ŞUBAT 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Şubat kira zammı 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

2020 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 15.18

Zam bedeli: 151 lira

Zamlı kira bedeli: 1.151 lira

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.