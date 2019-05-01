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  3. Stopaj oranlarındaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı

Stopaj oranlarındaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı

Stopaj oranlarındaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları için değişikliğe gidildi.

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplar stopaj vergisinden muaf olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan tevfikat oranları hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj vergisi alınmayacak.

(AA)

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