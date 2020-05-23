Stokları artan ihracatçı için yeni destek paketi

Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “KGF teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7.25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Kredi limiti, KOBİ’ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon lira olacak. Kredi, 1 Ocak-31 Mart tarihlerindeki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak.” Pekcan, Türk Eximbank’ın yılın 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi desteğini yüzde 9 artırdığını belirtti.