23 Mayıs 2020 Cumartesi 05:12 | Son Güncelleme:
Stokları artan ihracatçı için yeni destek paketi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19'un ihracatçılara olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın ‘Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye aldıklarını bildirdi.
Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “KGF teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7.25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Kredi limiti, KOBİ’ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon lira olacak. Kredi, 1 Ocak-31 Mart tarihlerindeki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak.” Pekcan, Türk Eximbank’ın yılın 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi desteğini yüzde 9 artırdığını belirtti.