Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4258
  • 380.402
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Stokları artan ihracatçı için yeni destek paketi
23 Mayıs 2020 Cumartesi 05:12 | Son Güncelleme:

Stokları artan ihracatçı için yeni destek paketi

Stokları artan ihracatçı için yeni destek paketi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19'un ihracatçılara olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın ‘Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye aldıklarını bildirdi.

Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “KGF teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7.25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Kredi limiti, KOBİ’ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon lira olacak. Kredi, 1 Ocak-31 Mart tarihlerindeki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak.” Pekcan, Türk Eximbank’ın yılın 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi desteğini yüzde 9 artırdığını belirtti. 


Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan'dan Haliç vurgulu paylaşım
Reklam
81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
İki ülke arasında çıkan krizde flaş gelişme... ABD resmen çekildi!
Ramazan Bayramı'nın ilk günü AKINCI belgeseli yayınlayacak

Ramazan Bayramı'nın ilk günü AKINCI belgeseli yayınlayacak

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beyaz altın elle serpme yöntemiyle toprakla buluşuyor

Bugün ne pişirsem? Bugünün menüsü: Çökertme kebabı ve trileçe