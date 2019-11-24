Steam Black Friday indirimleri başladı mı? Steam Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu. 2019 Steam Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Eksik listesini hazırlayanlar heyecanla indirim zamanlarını bekliyorlar. Steam Black Friday indirimleri ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

STEAM BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

Steam Black Friday indirimleri büyük bir heyecanla bekleniliyor. Bu yıl Black Friday 29 Kasım’da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Steam indirimleri 28 Kasım’a kadar devam etmişti. Binlerce oyunda yüzde 80’lere 90’lara kadar indirim yapılmıştı.

BLACK FRİDAY İNDİRİM YAPAN MARKALAR

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bilindik markaların resmi sitelerine girerek, yaptıkları indirim oranına ulaşabilirsiniz. Bu indirimler mobil uygulamalarda ve markaların mağazalarında da geçerli.,

BLACK FRIDAY NEDİR?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür. Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.

Black Friday teriminin ilk olarak ABD'nin Philadelphia kentinde ortaya çıkmıştır. Fakat Black Friday terimi ilk zamanlarda Şükran Günü'nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalığı tanımlamak için kullanılıyordu. 1961 yılında ortaya çıkan Black Friday terimi ve kullanımı 20 yıl aradan sonra başka bir anlam kazandı. Yıllar geçtikçe başka bölgelerde de kullanılmaya başlanan Black Friday terimi bir süre sonra perakendecilerin indirim yaptığı gün anlamı kazandı.