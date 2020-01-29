Stat ve otellere meslek lisesi geliyor! Öğrencilere artık iş garantisi de sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı bundan böyle iş garantili meslek okullarına ağırlık verilecek. Sohbet toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel otellere turizm lisesi, statlara ise futbol, basketbol ve çim teknolojisiyle ilgili okullar açacaklarını söyledi. Teknoparkların içine de okullar açacaklarını belirten Bakan Selçuk ayrıca tarım, yenilenebilir enerji ve madencilik alanında da meslek liseleri olacağına dikkat çekti.

100 OTELDEN TALEP VAR

“Meslek liselerinde eğitim verdiğimiz 54 alan ve 203 dalda ilgili çeşitli sektörlerle sistematik bir işbirliği yaklaşımı gerçekleştiriyoruz” diyen Selçuk, ilk etapta 11 otelin içinde okul açtıklarını söyledi. Selçuk, “100’ün üzerinde otelden de talep var. Otel, öğrenciye kalacak mekan ve harçlık veriyor. İş garantisini ve diğer standartları protokolle belirliyoruz” dedi.

'ÇİM OKULU' DA YOLDA

Bir diğer önem verdikleri konunun spor olduğunu belirten Selçuk, halen voleybol gibi alanlarda spor liseleri olduğunu belirterek, “Statlara da okul açacağız. Futbolla ve basketbolla ilgili okullar kuracağız. Önümüzdeki yıl pilot uygulama başlayacak. Ayrıca çim teknolojisiyle ilgili okul açacağız. Türkiye’nin statlar ve golf alanları için her yıl bu alanda 1.500 mezuna ihtiyacı var” dedi.

ANTRENÖR OLACAKLAR

Selçuk, spor liselerinde öğrencilerin hakemlik sertifikası alabilmeleri için müfredat düzenlemesi yoluyla eğitimlerin sağlanması, öğrencilerin amatör takım maçlarında hakem ve yardımcı hakem olarak görev almalarının sağlanması konularında çalışmaların sürdüğünü de anlattı. Selçuk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla imzalanan protokolle, mezunlara 1. kademe antrenörlük belgesi verilmesini sağladık” diye konuştu.

YAŞLI VE HASTA BAKIMI İÇİN DE OKUL

Yaşlı ve hasta bakımıyla ilgili de lise açacaklarını söyleyen Bakan Selçuk “Yabancılar yetişmiş dil bilen eleman istiyor. Özellikle Almanya’dan talep var” dedi. Geçen hafta Goethe Enstitüsü ile görüştüklerini anlatan Selçuk, “Ortak bir proje yapacağız. Onlar temel Almanca eğitimini verecekler. Burada kritik olan şey, yabancı dil eğitimi. Temel Almanca, temel İngilizce sahibi olmak. Bu düzeyde yabancı dil öğreterek mezun edeceğiz. Bazı hastanelerle görüşüyoruz” dedi.

3D YAZICI VE CNC TEZGAHI ÜRETİLİYOR

Bakan Selçuk, 323 adet mesleki eğitim merkezi olduğunu da belirterek, şunları söyledi: "Buralarda 114 bin 801 öğrencimiz var. Teşvik için birçok düzenleme yaptık. Bu okullarda üç boyutlu yazıcı ve CNC tezgahı üretimi bile var, yapılıp satılıyor. Yeni okullar sanayinin ihtiyacını gözetiyor."

TOKAT VE KONYA’YA YENİ NESİL TARIM LİSESİ

Bakan Selçuk, birçok farklı alanda meslek lisesi açacaklarını belirterek “Tokat ve Konya’da yeni nesil tarım lisesi kuracağız. Büyük araziler aldık. Dijital tarım, gen analizi ve tohum teknolojisi eğitimleri vereceğiz. Ortalama 100 öğrenci alacağız. Sonra yaygınlaştıracağız” dedi. Hayvan bakımı konusunda da meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç olduğunu anlatan Selçuk, "Gölbaşı’nda hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında işbirlikleri planlıyoruz. Başka iller içinde planlamalarımız sürüyor” diye konuştu.

FABRİKANIN İÇİNE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Doğalgazla ilgili 5 okul açtık. Madencilik ve yenilenebilir enerji alanında da okullar açacağız.

Mikro mekanikte tek bir mezunumuz yok ama yıllık 1.000 mezuna ihtiyacı var. Bursa’da bölümünü kurduk.

Niye ahşap oyuncak ithal ediyoruz? Biz yapalım dedik ve 4 okulda başlattık.

Elektrikli oto için Bursa’dan talep geldi. Eylülde eğitime başlıyor.

Savunma sanayiinde tekniker sıkıntısı var. Aselsan’da ve İTÜ Teknopark’ta okul açtık.

Özel sektör fabrikasının içine mesleki eğitim merkezi açamıyordu. Yasa değişti, işletmeler meslek eğitim merkezi kurabilir.