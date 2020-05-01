STAR Rafineri'den hammadde desteği

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, “STAR Rafineri olmasaydı bu zorlu dönemde Petkim’in ana hammaddesi olan naftanın ithalat süreçlerinde de problem yaşanabilirdi. STAR Rafineri pek çok sektörde üretimin devamlılığına da olanak sağlamış oldu” dedi.