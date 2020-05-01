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STAR Rafineri'den hammadde desteği

STAR Rafineri'den hammadde desteği

Hammadde olarak kullandığı ve geçmişte ithal etmek zorunda olduğu naftayı artık STAR Rafineri'den karşılayan Petkim; salgın sürecinde üretimini aksatmadan devam ettirerek, özellikle tıbbi malzeme hammaddesi üretiminde sektöre büyük katkı sağladı.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, “STAR Rafineri olmasaydı bu zorlu dönemde Petkim’in ana hammaddesi olan naftanın ithalat süreçlerinde de problem yaşanabilirdi. STAR Rafineri pek çok sektörde üretimin devamlılığına da olanak sağlamış oldu” dedi. 


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