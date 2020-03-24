SSK rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası sorgulama nasıl yapılır?

Rapor parası arama motorlarında sık sık aranıyor. Bir kişi iş kazası, doğum veya hastalık gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan belirli zamanlarda maddi ödenek alıyor. Rapor parası ne zaman yatar? İşvereninin raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinden hesaba yatırılıyor. Rapor parası hakkında detaylı bilgi haberimizin içerinde.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası işvereninin raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinden PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücret hesaba yatırıldıktan en geç ay içinde alınması şartı konuluyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor.

RAPOR PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parasının T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulaması hem e- devlet üzerinden hem de PTT veznelerinden yapılabilmektedir. Ancak e- devlet sisteminin kullanılması sırasında kişilerin e- devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekecektir. Şifre kullanmadan, sadece T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabileceğiniz herhangi bir platform bulunmamaktadır. E-devlet üzerinden işlemleri yürütürken de yapmanız gereken, öncelikle şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmak olmalıdır. Ardından sağ üst kısımda bulunan bölüme iş göremezlik raporu yazmanız gerekir. Burada açılan bölgeden sigorta türünüzü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sadece T.C. kimlik numaranızı kullanarak yapmak istediğiniz sorgulamalar için PTT veznelerini kullanmanız yeterli olacaktır. Sadece kimlikle yapacağınız sorgulamalar için numara almanız ve sorgulama yapmak istediğinizi söylemeniz yeterli olur.