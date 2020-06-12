SSK emekli Temmuz zam oranı belli oldu mu? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar?

Emekli Temmuz zam oranı maaş alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam oranı belirlenecek. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ise gözler emekli Temmuz maaş zammı ile ilgili yapılan açıklamalara çevrildi. Emekli maaş zammı ayrıntıları sizlerle...

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

2020 yılının ilk 5 ayına ait enflasyon oranları daha önce açıklanmıştı. Açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Temmuz zammı için ise Haziran ayına ait enflasyon oranlarının belirlenmesi bekleniyor. Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

Memurlar ise bu yılın ilk altı ayı için yüzde 4 zam almıştı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.



Mevcut durumda memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı ise Haziran enflasyonu ile beraber netleşmiş olacak.



Memurlar ve emekliler için Temmuz maaş zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklandığı 3 Temmuz tarihinden itibaren belli olmuş olacak. Zam oranı şu an için henüz belirlenmedi..