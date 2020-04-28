SSB Başkanı Demir: Milli teknoloji hamlesini sağlıkta da gerçekleştiriyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Savunma sanayii çoğu teknolojinin önderliğinin yapıldığı ve teknolojinin geliştirildiği bir alan. Genel olarak da aslında savunma kavramı dediğimizde ulaşım, sağlık, iletişim, bilişim, siber güvenlik, enerji ve tarım gibi birçok alan savunma kavramı içine, bir ülkenin güvenlik ve savunma kavramını içine giren kavramlar.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ SAĞLIK ALANINDA DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Savunma sanayiinde bütün paydaşlarımızla da başarılı örneğini sergilediğimiz milli teknoloji hamlesini inşallah sağlık alanında da gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu anlamda geliştirilen bazı temel teknolojilerin çoklu kullanımı söz konusu. Çoklu kullanım derken demin yukarıda saydığım alanlarla beraber şu anda özellikle gündemimiz olan sağlık alanında da oluşturduğumuz teknolojiler geliştirdiğimiz teknolojilerin kullanılması söz konusu.

Özellikle elektronik ekipmanlar, devreler, kartlar, görüntüleme ve görüntü işleme cihazları, mikroelektromekanik sistemler, kontrol sistemleri, tıbbi cihaz ve aletleri de kullanılabilecek malzemeler ve malzeme teknolojileri, kimyasal biyolojik, radyasyon ile ilgili teknolojilerdeki kazanımlarımız görüntüleme anlamındaki çeşitli gelişmeler karşılıklı olarak etkileşim içinde çok alana uygulanabilir. Şu anda sağlık da bu uygulamaların hayata geçirilebileceği alanlardan birisi.

"ASELSAN TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATMIŞTI"

Malumunuz son günlerde popüler olan solunum cihazlarımızla ilgili inisiyatif alan şirketlerin arasında iki büyük savunma şirketimiz vardı. Bu da sadece bu alanda değil sağlığın diğer alanlarında da nice konuların gündeme gelebileceğini göstermiş durumda. Şu anda gündemimizde zaten uzun zamandan beri, bu pandemiden önce de özellikle ASELSAN 3-4 yıl geriye gittiğimizde tıbbi cihazlar alanında çok önemli çalışmalara başlamıştı.

"SAĞLIK ALANINDA DA UYGULAMALAR HIZLA DEVREYE ALINACAK"

Teknoloji çoklu kullanımı olan bir alan. Şu an sıcak gündemimiz olan sağlık alanında da uygulamalar hızla devreye alınacak. ASELSAN ve bazı alt şirketlerimiz, yazılım şirketlerimiz özellikle bugünlerde gündemde olan solunum cihazı yanında mobil röntgen cihazı çok hızlı bir şekilde devreye girme durumunda. Milli kalp akciğer pompası geliştirilip üretilme safhasına gelmiş durumda. Kavilasyon ölçüm cihazları, yerli MR cihazı gerçekten şu an çok sıkı çalışılan bir konu. Otomatik CPR gibi cihazlar, yerli ürünler inşallah çok hızlı bir şekilde devreye girecekler.

(TRT Haber)