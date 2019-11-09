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  3. Spor turizmiyle 70 milyar dolarlık hedefe ulaşılacak

Spor turizmiyle 70 milyar dolarlık hedefe ulaşılacak

Spor turizmiyle 70 milyar dolarlık hedefe ulaşılacak

Tüm dünyada önemi her geçen gün artan spor turizmi için Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçiyor.

10-13 Kasım tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenecek çalıştay kapsamında spor turizminin ekonomisi ve küresel boyutları masaya yatırılacak. 

HEDEF, ‘MARKA ÜLKE’ OLMAK

Böylece Türkiye’nin 2023 stratejisi için hedeflenen 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefine destek verilecek. Parolası ‘Sporda Marka Ülke Türkiye’ olarak belirlenen çalıştaya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan alanında uzman kişiler katılacak. 

 


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