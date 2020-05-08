S&P Türkiye'nin notunu korudu

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “B “, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise “BB-” olarak teyit edildiği bildirildi.

TOPARLANMA İKİNCİ YARIDA



Açıklamada, istikrarlı gürünümün, Türkiye’nin özel sektörünün direncine karşı Kovid-19 pandemisi kaynaklı aşağı yönlü risklerin yanı sıra kamu net borç stokunu dengelediği bildirildi. S&P’nin açıklamasında, döviz kurundaki oynaklığa ve Kovid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki bozulmalara rağmen, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 daralacağının öngörüldüğü açıklamada, ülke ekonomisinin 2021’de ise yüzde 4,2’lik toparlanma göstermesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, enflasyonun bu yıl yüzde 11,3, 2021’de 10,3, 2022’de yüzde 9,8 ve 2023’te yüzde 8,9 olacağı öngörüldü. Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 13,8, 2021’de yüzde 12,5, 2022’de yüzde 11,2 ve 2023’te yüzde 10,7 olacağı tahmin edildi.