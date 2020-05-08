Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmen 2020 şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. T.C Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesine 19.910 sözleşmeli öğretmen katacak. Sözleşmeli öğretmen alımları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



T.C Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesine 19.910 sözleşmeli öğretmen katacak.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN 2020 ŞARTLARI NELERDİR?



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.