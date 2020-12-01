Sözleşmeli hemşire alımı tercihleri nasıl yapılır? Son dakika hemşire alımı kılavuzu yayında!

Sözleşmeli hemşire alımı yoğun ilgi görüyor. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında 7 bin hemşire alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Peki, sözleşmeli hemşire alımı tercihleri nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ALIMI TERCİHLERİ

Tercih işlemleri, KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

HEMŞİRE ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir. Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve Uyarılar” ile “Başvuru Genel ve Özel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Tercihlerde değişiklik taleplerini, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali taleplerini veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler, Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.