Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı! Hava Kuvvetleri sözleşmeli er mülakat tarihi..

Milli Savunma Bakanlığı MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığı HKK 2019 yılı sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları erişime açıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) bünyesine sözleşmeli er temini gerçekleştireceğini duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyen sözleşmeli er adayları için yayınlanan ilana göre başvurularını yaptı. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar için kılavuz yayınlandı. Hava Kuvvetleri sözleşmeli er mülakatları ne zaman yapılacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

SÖZLEŞMELİ ER SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

1. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı " 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temini " kapsamında 16 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan seçim aşaması faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlanmıştır.

2. Birinci grup adaylar 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında, ikinci grup adaylar ise 24 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan sınavlar için aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme(boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

ç. Mülakat

d. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

4. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

5. Sınav merkezi önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

6. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

7. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) " adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır " onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

8. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

9. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

13. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında mülakat süresince adaylara bir öğün sabah kahvaltısı/kumanya verilecektir.