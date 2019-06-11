Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı yapıyor

Sözleşmeli er alımı başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı alımı başvurularının ardından süreç devam ediyor. Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına başvuran adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER

Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Yalnız Kara Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 10-15 Haziran ve 17 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Yalnız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların çağrı ilanı 18 Haziran 2019 tarihinden önce duyurulacaktır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının her ikisine de ortak başvuru yapan adaylar tek sınava katılacaklar, katılacakları sınavı kazanmaları durumunda tercih edecekleri Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabileceklerdir.

Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme(boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

ç. Mülakat

d. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır? onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında Mülakat süresince adaylara sabah kahvaltısı verilecektir.

KESİN SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma işlemlerinin sonuçları ve konu ile ilgili tüm açıklamalar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(2) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan sonuçlar hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.