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Sözleşmelerde TL dönemi getiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu

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Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

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Dövizle sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı.

Tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

TARAFLAR ANLAŞAMAZSA KRİTİK TARİH 2 OCAK

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

YENİLEMEDE TÜFE KRİTERİ

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak. 

(NTV)

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