Sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? 1000 TL sosyal yardım son dakika gelişmeleri

1000 TL sosyal yardım son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" dedi. Sosyal yardım ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde..

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu doldurulabiliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sorgulama yapılabilmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapılabiliyor.

E-DEVLET NAKİT SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Sosyal yardım ödemeleri, 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacak.

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.