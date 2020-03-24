Sosyal yardım ödemeleri başladı mı? 1000 TL destek başvurusu nereye yapılır?

İhtiyacı olan vatandaşlar 1000 TL destek veriliyor. Sosyal yardım ödemeleri başladı mı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını açıklamıştı.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Bakan Selçuk, sosyal yardım ödemelerinin Mart ayı sonunda başlayacağını açıklamıştı.

SOSYAL YARDIM NE KADAR?

Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz." dedi.

Sosyal yardım alma şartları henüz açıklanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 1000 TL'lik nakdi yardım yapılacak ailelerin kriterlerinin açıklanması bekleniyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardım için herhangi bir yere başvuru yapılmasına gerek olmadığı açıklandı.