Sosyal yardım ne zaman ödenecek? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Son dakika açıklamaları

1000 TL'lik sosyal yardım ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs salgını nedeni ile ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik sosyal yardım yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Selçuk ihtiyaç sahiplerine yapılacak sosyal yardım ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

SOSYAL YARDIM NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "2 milyon haneye 1000 lira 1 Nisan'da ödenmeye başlanacak." dedi. Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını söyledi.

1000 TL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

2 milyon haneye tahsis edilen 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; yardım parası için vatandaşların herhangi bir yerden başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır” diyerek ödemelerin de bu ay sonu başlayacağını da vurguladı.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.