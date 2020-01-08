Sosyal ticaret yöntemiyle 50 milyar dolar kazandık

Özgül ÖZTÜRK

51 milyon kullanıcıyla dünya genelinde sosyal medya kullanımında ön sıralarda yer alan Türkiye, sosyal ticarette de geri planda kalmadı. Instagramda ve ya Facebook’ta arkadaşlarının fotoğrafını beğenirken, paylaşılan ürün fotoğraflarına tıklayıp alışveriş yapanların oranı katlanınca, sosyal medya kanalları mağazaların yeni vitrini haline geldi. 2016 yılında dünya genelinde 50 milyar dolarlık hacme ulaşan sosyal ticaretin önümüzdeki üç yılda üçe katlanarak 160 milyarı aşacağı öngörülüyor.

1 MİLYON KİŞİ YAPIYOR

Bu akımdan faydalanmak isteyen girişimci Türklerin sayısı ise 1 milyona ulaştı. 2019’da sosyal ticaretin sepet ortalaması bir önceki yıla göre % 59 artarak kişi başı 152 TL’ye yükseldi. Sosyal medya ödeme şirketi Paymes’in kurucu ortağı Sabrican Zaim, sosyal ticaretle gelir elde edenler arasında ev hanımları, öğrenciler, serbest meslek sahiplerinin olduğunu söyledi.

32 BİN TL’Sİ VERGİDEN MUAF OLDU

Sosyal ticarette yaşanan bu gelişmede, geçen yılın mart ayında yayımlanan ‘İnternetten Satışta Vergi Muafiyeti Tebliği’nin büyük etkisi oldu. Torba Yasa’yla geçirilen bu düzenlemeyle evlerinde ürettiği ürünü internet üzerinden satan vatandaşların elde ettiği gelirin 32 bin TL’sinin vergiden muaf tutulduğunu hatırlatan Sabrican Zaim, bu düzenlemeyle başta ev hanımları olmak üzere pek çok vatandaşın Instagram ve ya diğer sosyal mecralar üzerinden el emeği ürünlerini satıp ek gelir elde etmeye başladığını hatta birçok kişinin ihracata başladığını söyledi.

PREFABRİK EV SATAN BİLE VAR

Türkiye, 51 milyon kullanıcıyla dünya genelinde sosyal medya kullanımında ön sıralarda yer alıyor. Son bir yılda internetten alışveriş yapanların sayısı 2,5 milyon artarak 15 milyona yaklaştı.

KOBİ’LER KULLANIYOR

Sosyal medya uygulamalarının başta bireysel kullanıcılar olmak üzere KOBİ’ler tarafından satış için tercih edilmesi, sosyal ticarete büyük bir ivme kazandırdı. Sosyal medya üzerinden satışı yapılan en ilginç ürünler arasında prefabrik ev, online tarot falı yer alırken; giyim, takı tasarımı, el yapımı oyuncak, yaşam koçluğu, düğün aksesuar tasarımları, dijital ürün/yazılım da en çok satılan ürünler olarak sıralanıyor. Uzmanlar, vatandaşları sosyal medyada ürün alırken dolandırılmamaları konusunda ise uyarıyor.