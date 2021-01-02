‘Sosyal Koruma Kalkanı'yla 9 ayda 45.5 milyarlık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45.5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Selçuk, “2021’de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 31 Aralık itibarıyla sağlanan desteklere ilişkin verilere göre, yapılan ödemeler şöyle:

1000’ER LİRA YARDIM

• Sosyal Destek Programı’nın Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira,



• Faz 2 ayağında 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira,

• Faz 3 kapsamında 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000’er lira destek verdi.

• ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan bağışlar ihtiyaç sahibi toplam 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000’er liralık ödemeler halinde aktarıldı.

• 1 Aralık tarihi itibarıyla yeniden başvuru alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödeme yapıldı.

NORMALLEŞEN İŞYERLERİNE TEŞVİK



• Nakdi ücret desteğiyle ücretsiz izne ayrılmış toplam 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira,

• İşsizlik ödeneğiyle de 913 bin 818 kişiye toplam 4 milyar 527 milyon 867 bin 466 lira ödeme yapıldı.

• Toparlanma süreciyle birlikte normal çalışma düzenine geçen toplam 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise normalleşme desteği olarak toplamda 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.