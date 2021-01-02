‘Sosyal Koruma Kalkanı'yla 9 ayda 45.5 milyarlık destek
‘Sosyal Koruma Kalkanı'yla 31 Aralık sonu itibarıyla 23.3 milyar liralık kısa çalışma ödeneği, 6.4 milyar liralık nakdi ücret, 2.4 milyarlık da normalleşme desteği ödendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45.5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Selçuk, “2021’de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 31 Aralık itibarıyla sağlanan desteklere ilişkin verilere göre, yapılan ödemeler şöyle:
1000’ER LİRA YARDIM
• Sosyal Destek Programı’nın Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira,
• Faz 2 ayağında 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira,
• Faz 3 kapsamında 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000’er lira destek verdi.
• ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan bağışlar ihtiyaç sahibi toplam 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000’er liralık ödemeler halinde aktarıldı.
• 1 Aralık tarihi itibarıyla yeniden başvuru alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödeme yapıldı.
NORMALLEŞEN İŞYERLERİNE TEŞVİK
• Nakdi ücret desteğiyle ücretsiz izne ayrılmış toplam 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira,
• İşsizlik ödeneğiyle de 913 bin 818 kişiye toplam 4 milyar 527 milyon 867 bin 466 lira ödeme yapıldı.
• Toparlanma süreciyle birlikte normal çalışma düzenine geçen toplam 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise normalleşme desteği olarak toplamda 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.