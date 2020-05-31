Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı başvuruları ne zaman? Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı başvuru tarihi..

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan ilana göre, merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 20 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı için; 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS taban puanı ilanda belirtilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI

a) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

e) Tablo -1 de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak.

f) Geçerliliği devam eden YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

g) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

a) Başvurular; E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 08 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde (Saat:17.30’da) sona erecektir.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Adaylar; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

h) Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.