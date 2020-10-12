Sosyal Ekonomik Destek (SED) başvurusu sorgulama ekranı! SED yardımı şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine SED yardımı ödemeleri yapılıyor. Sosyal Ekonomik Destek yardımı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. SED başvuru şartlarını karşılayan aileler destekten faydalanıyorlar.

SED YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Ekonomik Destek yardımından faydalanabilmek için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekiyor:

-Sosyal hizmetler kuruluşunda hayatını devam ettiren çocukların haklarında bakım tedbiri kararı verilmesi durumunda ailesi ya da yakınları yanına verilebilecek olması,

– Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhtaç durumuna düşebilecek çocukların haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilmesi,

– Bakım tedbiri kararı verilen ancak yaş sınırı tamamlayan sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden gençlerin bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilmesi,

– Olağanüstü bir felaket, doğal afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisini ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılanmaması durumda,

– Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlar nedeniyle sorumluluğu altındaki çocuklara bakılamaması gereklidir.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Ekonomik Destek yardımı e-devlet üzerinden yapılabildiği gibi İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne de başvuruda bulunulabiliyor.

Başvurularda;

– Dilekçe,

– T.C. Kimlik Numarası beyanı,

– Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

– İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler isteniyor.