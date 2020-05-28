Sosyal ekonomik destek ön başvurusu nasıl yapılır? Sosyal ekonomik destek şartları neler?

Sosyal ekonomik destek ön başvurusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yoksulluk içindeki, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler ve aileler için yapılan sosyal ekonomik destek yardımı için hangi şartlara sahip olunması gerektiği merak ediliyor. Sosyal ekonomik destek sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylı bilgiler haberimizde…

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SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal ekonomik destek ön başvurusu e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Daha sonra ise sırasıyla bir dilekçe ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuruluyor. Meslek elemanı (Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Nihayetinde sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.

GEREKLİ BELGELER

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılan başvurular için gerekli belgeler ise şu şekilde;

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ŞARTLARI

Sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanabilmek için gerekli olan şartlar ve yararlanabilecek olan kimseler ise şu şekilde listelendi;

a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

ç) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılabilmektedir.