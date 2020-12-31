Son gün müjdeleri

Yaklaşık 4 milyon borçlu ile milyonlarca işçiyi ilgilendiren yapılandırma için başvuru ve ilk taksit süreleri uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık olan son başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.

500 MİLYAR BORÇ VAR



Yaklaşık 500 milyar TL tutarında bir borcun yapılandırılması amaçlanıyor. 17 Kasım’dan bugüne geçen 44 günde Maliye’ye yaklaşık 5.5 milyon kişi, 6.7 milyon başvuru yaptı. Sayının farklı olması ise aynı borçlunun birden fazla başvuru yapmasından kaynaklanıyor.

76 MİLYAR YAPILANDI



Bugüne kadar 76 milyar borç yapılandırıldı. Bunun 70 milyar TL’si borç aslı, kalan 6 milyar TL’si ise faiz. İş dünyası temsilcileri bir süredir başvuru süresinin uzatılmasını istiyordu.

İŞTEN ÇIKARMA 2 AY YASAK



Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart tarihine kadar uzatıldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı. İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

İŞSİZLİK ÖDEMESİ 5 OCAK’TA



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta yatırılacağını duyurdu. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

HİBE VE KİRA DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU BAŞLADI



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgın kapsamında esnafa kira desteği ve hibe yardımı başvuruların dün itibarıyla başladığını duyurdu. Esnafa 3 ay boyunca 1000 lira hibe desteği, büyükşehirlerde 750 lira diğer illerde de 500 lira kira desteği sağlanacak. e-Devlet üzerinden alınacak destek başvuruları 8 Ocak’a kadar devam edecek. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

KİT’LERDE EN DÜŞÜK ÜCRET 3427 LİRA OLDU



Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları belli oldu. Temel ücretler amir, atölye şefi ve mimar gibi birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira, en yüksek 6 bin 985 lira olacak. Amir yardımcısı, gişe memuru ve kütüphaneci gibi ikinci grup için en düşük temel ücret 3 bin 558 lira, en yüksek temel ücret ise 6 bin 112 lira olarak belirlendi. Üçüncü grup için ise en düşük 3 bin 427 lira oldu.