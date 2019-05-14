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  3. Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %2,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %4,8 AZALDI

2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,7 arttı.

 

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